Денвер, США, 11 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

DalStars9 Валерий Ничушкин

В составе «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског, Девон Тэйвз и российский нападающий Валерий Ничушкин.

В составе «Тампы» отличились российский форвард Никита Кучеров, а также Брейден Пойнт после паса защитника Михаила Сергачёва.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Тампа» идёт на третье месте в Восточной конференции с 66 очками.

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