Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Тампой»
Денвер, США, 11 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.
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Валерий Ничушкин
В составе «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског, Девон Тэйвз и российский нападающий Валерий Ничушкин.
В составе «Тампы» отличились российский форвард Никита Кучеров, а также Брейден Пойнт после паса защитника Михаила Сергачёва.
На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Тампа» идёт на третье месте в Восточной конференции с 66 очками.
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