Кишинёв, 11 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Руководство министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии в ходе переговоров с представителями предприятий по перевозке пассажиров согласились разрешить поднять цены на проезд в автобусах. Об этом сообщил журналистам глава Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (APOTA) Олег Алекса.

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«Это была конструктивная дискуссия. И министерство, и перевозчики предприняли необходимые шаги для улучшения ситуации», — сказал Алекса.

Он сообщил, что проект приказа представители министерства пообещали разработать 14 февраля. Предварительно стороны договорились, что стоимость проезда вырастет с 60 до 70 банов (до 3 рублей) за километр для городских маршрутов и с 60 до 80 банов (до 3,4 рубля) для междугородних.

Кроме того, в министерстве пообещали начать программу борьбы с нелегальными пассажирскими перевозчиками.

Напомним, владельцы автотранспортных предприятий Молдавии ещё в конце 2021 года начали требовать поднять цены на проезд. Они проводили акции протеста. С 7 по 10 февраля члены APOTA провели забастовку, автобусы три дня не выходили на маршруты.