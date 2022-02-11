Россия балансирует на краешке «горячего» конфликта, считает эксперт
Москва, 11 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Для России в мировой политической игре сейчас наступил непростой период — страна отстаивает гарантии не только своей, но и общемировой безопасности, считает генерал-майор Сергей Липовой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» заявил сегодня, 11 февраля.
«Искусство дипломатии, пожалуй, одно из самых главных политических искусств, и сегодня оно нам пригодится, как никогда. Я много раз говорил о том, что противостояние России и НАТО началось уже давно, и ведется оно в тишине кабинетов Кремля и Белого дома. Искусство дипломатии пока помогает странам балансировать на краешке «горячего» конфликта», — отметил Липовой.
По его мнению, только юридически закрепленные соглашения с НАТО, «соглашения на наших условиях», снизят градус напряжения.
«Деструктивные планы США не должны реализовываться за счет жизней мирного населения других стран. И задача России — стабилизировать обстановку и оставить решение проблем политикам, а не силовикам», — добавил он.