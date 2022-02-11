Москва, 11 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Для России в мировой политической игре сейчас наступил непростой период — страна отстаивает гарантии не только своей, но и общемировой безопасности, считает генерал-майор Сергей Липовой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» заявил сегодня, 11 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Искусство дипломатии, пожалуй, одно из самых главных политических искусств, и сегодня оно нам пригодится, как никогда. Я много раз говорил о том, что противостояние России и НАТО началось уже давно, и ведется оно в тишине кабинетов Кремля и Белого дома. Искусство дипломатии пока помогает странам балансировать на краешке «горячего» конфликта», — отметил Липовой.

По его мнению, только юридически закрепленные соглашения с НАТО, «соглашения на наших условиях», снизят градус напряжения.

«Деструктивные планы США не должны реализовываться за счет жизней мирного населения других стран. И задача России — стабилизировать обстановку и оставить решение проблем политикам, а не силовикам», — добавил он.