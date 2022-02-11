Кайтагский район, Дагестан, 11 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Дагестане накрыли подпольную мастерскую по изготовлению боевого огнестрельного оружия. Её оборудовал в собственном доме житель села Маджалис Кайтагского района. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

Оружие

В подсобном помещении домовладения 50-летний местный житель устроил цех, в нем были обнаружены самодельные револьвер калибра 5,6 мм и гладкоствольный пистолет 16 калибра. Коме того, здесь же находились заготовки стволов калибра 5,6 мм и специальные инструменты и оборудование, в том числе слесарные тиски, несколько специальных станков, сверла и метчики.

Все изъятое отправлено на экспертизу, а злоумышленника доставили в отдел полиции, где он пояснил, что оружие изготавливал для себя в качестве хобби.

«Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса мужчина рассказал, что изготавливал оружие для личных целей, так как это является его увлечением», — говорится в сообщении МВД.

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