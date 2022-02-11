Сент-Луис, США, 11 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Нью-Джерси» дубль оформил нападающий Нико Хишир. Ещё по шайбе забросили Пи Кей Суббэн, Майкл Маклауд, Егор Шарангович, Джимми Веси и Йеспер Боквист.

В составе «Сент-Луиса» отличились российский форвард Клим Костин, а также Брэйден Шенн, сделавший дубль, и Джастин Фолк. Нападающий Павел Бучневич отдал голевую передачу.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 39 очков. «Сент-Луис» идёт на пятом месте в Западной конференции с 57 очками.

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