Ленинградская область, 11 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Ленинградской области в деревне Маслово Всеволожского района стая собак напала на мужчину и сильно покусала его, полиция и прокуратура начали проверку. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба администрации Оренбурга Стая собак

Собачья стая напала на 59-летнего мужчину утром 10 февраля. Мужчина получил многочисленные рваные раны рук, плеч, ног и ягодиц. В состоянии травматического шока он был госпитализирован во Всеволожскую больницу.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Владелец собак установлен и вызван в полицию для разбирательства», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что также начали проверку. В ходе нее будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, а также станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района Ленинградской области, по отлову безнадзорных животных и их дальнейшему контролю.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на особом контроле городской прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.

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