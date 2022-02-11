Москва, 11 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Американские фондовые площадки получили удар со стороны статистики, которая отразила новый 40-летний рекорд инфляции, подскочившей в январе до 7,5% против прогноза на уровне 7,3%, причем только за последний месяц потребительские цены выросли на 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

«Масла в огонь подлил представитель ФРС США Джеймса Буллард, который после выхода отчета заявил, что к началу июля ставка должна быть повышена на 1%.

В целом вышедшие данные ставят Федрезерв в неудобное положение. С одной стороны, регулятор не хочет пугать рынки слишком агрессивными шагами, особенно на контрасте с уходящей эпохой дешевых денег.

С другой стороны, небывалые темпы роста потребительских цен в стране просто не оставляют выбора Центробанку, тем более что рынок труда демонстрирует готовность к изъятию стимулов.

Так, вплоть до мартовского заседания ФРС, вероятно, будет готовить рынки к повышению стоимости заимствований сразу на 50 базисных пунктов. К слову, ожидания относительно такого шага подскочили почти до 90% с момента выхода данных.

По итогам сессии индекс Dow Jones упал почти на 1,5%, a Nasdaq обвалился более чем на 2%. S&P 500 просел на 1,8% и теряет порядка 5% с начала 2022 года.

И это, несмотря на то, что в рамках нынешнего сезона отчетности почти 80% отчитавшихся компаний в составе индекса рапортовали о превысивших прогнозы квартальных результатах. Высокотехнологичный Nasdaq с начала января подешевел уже на 9%.

Сегодня, 11 февраля, в Азии инвесторы закономерно предпочитали продажи, переваривая сигналы от американской инфляции, которая одновременно толкает ФРС к агрессии и усиливает опасения по поводу замедления экономического восстановления по мере выхода Центробанков из режима стимулирующей политики.

Сводный региональный индекс MSCI потерял за сессию 1,1%. Китайский Shanghai Composite просел на 0,68%, южнокорейский Kospi снизился на 0,87%, а гонконгский Hang Seng — на 0,51%. Японские площадки сегодня закрыты по случаю национального праздника.

Фьючерсы Европы и США расположились на отрицательной территории, сигнализируя о неготовности инвесторов вернуться к покупкам рисковых активов, что вполне логично, ведь рынкам потребуется какое-то время, чтобы смириться с новыми реалиями в монетарной политике Федрезерва», — пояснил эксперт.

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