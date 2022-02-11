Пекин, 11 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Прорыва в производстве полупроводников в связи с важностью создания чипов для экономического восстановления и дальнейшего стимулирования роста экономики собираются достигнуть власти Китая. Об этом 11 февраля сообщает газета China Daily.

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«Конкуренция в производстве чипов вступила в новую фазу», — заявил изданию заместитель директора по изучению международного рынка Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Бай Мин.

Также он уточнил, что в настоящее время Китаем уже создан ряд мер, призванных поощрять преимущественный рост в этом секторе экономики и в том числе — снижение налогов и наращивание финансирования.

«Я уверен, что эти меры получат дальнейшее развитие и усиление», — добавил Бай Мин и призвал китайские компании к прорыву в базовых технологиях производства чипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай стремится стать мировой державой № 1, поэтому Соединенные Штаты и Австралия должны ему помешать.