Иркутск, , 10:54 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 11 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7777 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 198 751 (+3715 за сутки). Это рекордный показатель за всю историю пандемии. Госпитализированы 3996 (+29 за сутки). В то же время излечились 159 520 пациентов (+631 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 618 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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