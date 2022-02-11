Пермь, 11 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Пермском крае антимонопольная служба сделала вывод, что резкий рост стоимости бензинов на АЗС в четвёртом квартале 2021 года не был экономически обоснован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Nikatv.ru На АЗС

В отношении ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства из-за увеличения цен на бензин. Компания занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 с долей свыше 70%.

«Основной рост цен на нефтепродукты пришёлся на последний квартал 2021 года, когда стоимость бензинов выросла в среднем на 2,5 рубля за 1 литр, что значительно больше, чем за первые девять месяцев 2021 года», — отметили в УФАС.

В ведомстве сделали вывод, что практика компании по определению уровня отпускных цен в соответствии с инфляцией при отсутствии для этого объективных экономических оснований не отвечает требованиям Закона о защите конкуренции.

Еще одним фактором для возбуждения дела является наличие нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, принадлежащих компании, что значительно сокращает транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС. При этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам отсутствует.