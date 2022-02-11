Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чувашии на фоне роста госпитализаций в ковидные стационары остаются низкими темпы вакцинации от COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, «темпы вакцинации по республике — малые, низкие». На 10 февраля прививку от ковида сделали 654 380 человек, в том числе завершили вакцинацию (привились двумя компонентами) 619 998 жителей.

«То есть вакцинировано по Чувашской Республике 72,3%», — сказал Владимир Степанов.

Доля привитого населения среди граждан 60 лет и старше составляет 63,1%.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что темпы вакцинации «не позволят достичь нужного коллективного иммунитета, чтобы противостоять новым штаммам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Владимир Степанов заявлял, что в ковидные стационары чаще всего госпитализируют пациентов с сопутствующими заболеваниями и с большим процентом поражением лёгких. Что касается штаммов новой коронавирусной инфекции, то преобладает «Дельта».

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