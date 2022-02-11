Саратов, 11 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Саратове по подозрению в совершении серий разбойных нападений задержан ранее не судимый 35-летний мужчина. Налетчик приходил в магазины и похищал деньги из касс. Еще одной жертвой подозреваемого стала случайная прохожая, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Нападение с ножом

Злоумышленник по вечерам посещал магазины, дождавшись ухода возможных свидетелей. Он угрожал ножом сотрудницам торговых объектов и похищал деньги из касс. Установлена причастность мужчины к совершению четырех разбоев. В нескольких случаях он нападал в состоянии алкогольного опьянения.

По словам задержанного, огромная задолженность после неудачных ставок на букмекерских тотализаторах побудила его к совершению преступлений. В надежде отыграться он занял деньги, но в итоге опять погряз в долгах.

Самым крупным трофеем налетчика стала сумма в 8,4 тыс. рублей. Сначала он использовал в виде оружия метательный нож, но затем заложил его в ломбард и выходил на дело с канцелярским ножом.

По каждому из четырех нападений возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, два жителя Саратова подозреваются в вооруженном нападении на сотрудников одной из страховых компаний, совершенном в январе 2018 года.

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