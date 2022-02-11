Жителя Саратовской области подозревают в серии разбойных нападений
Саратов, 11 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Саратове по подозрению в совершении серий разбойных нападений задержан ранее не судимый 35-летний мужчина. Налетчик приходил в магазины и похищал деньги из касс. Еще одной жертвой подозреваемого стала случайная прохожая, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.
Злоумышленник по вечерам посещал магазины, дождавшись ухода возможных свидетелей. Он угрожал ножом сотрудницам торговых объектов и похищал деньги из касс. Установлена причастность мужчины к совершению четырех разбоев. В нескольких случаях он нападал в состоянии алкогольного опьянения.
По словам задержанного, огромная задолженность после неудачных ставок на букмекерских тотализаторах побудила его к совершению преступлений. В надежде отыграться он занял деньги, но в итоге опять погряз в долгах.
Самым крупным трофеем налетчика стала сумма в 8,4 тыс. рублей. Сначала он использовал в виде оружия метательный нож, но затем заложил его в ломбард и выходил на дело с канцелярским ножом.
По каждому из четырех нападений возбуждены уголовные дела. Устанавливается причастность задержанного к другим подобным преступлениям.
Как сообщало ИА REGNUM, два жителя Саратова подозреваются в вооруженном нападении на сотрудников одной из страховых компаний, совершенном в январе 2018 года.
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