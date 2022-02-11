Кемерово, , 10:52 — REGNUM В Кемерове от коронавирусной инфекции на сегодняшний день привились 256 972 горожанина. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отметим, что по данным на сегодня, 11 февраля, за прошедшие сутки в Кемеровской области выявили 2297 случаев заражения коронавирусом.

За это же время десять пациентов скончались, 488 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 21 532 пациента с коронавирусом.

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