Москва, 11 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Торговый день 10 февраля для рубля завершился негативно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча сланцевой нефти в США

«Стартовав на отметке в 74,75 рубля за доллар и 85,36 рубля за евро, после выхода макроданных из США рубль, к обеду дойдя до максимумов с середины января, начал откатываться, закрыв день на отметках в 74,94 рубля за доллар и 85,63 рубля за евро.

Вчерашний день ознаменовался выходов статистики по инфляции в США. Этот показатель превзошел прогнозы аналитиков, поднявшись до 7,5% при ожиданиях в 7,3%.

С учетом данных по первичным заявкам на пособия по безработице, количество которых на 7 тысяч превзошло ожидания, это говорит о том, что рынок труда в США фактически восстановился, и, следовательно, ФРС получает рычаги для более жесткого реагирования на рост инфляции.

На опасениях относительно того, что Джером Пауэлл может поднять ключевую ставку не на 0,25%, а на 0,5%, торговая сессия на фондоваых площадках США прошла с негативным настроением — индекс S&P500 потерял 1,8%, а 10-летние казначейские облигации впервые с июля 2019 года пробили 2% доходности.

Сегодня, 11 февраля, в фокусе трейдеров заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет озвучено решение по ключевой ставке. По прогнозам, она может подняться вплоть до 1,5% и дойти до 10% годовых уже сегодня.

Предполагаемый коридор движения рубля на сегодняшний торговый день — 75−76 рублей за доллар и 85−86 — за евро с возможным выходом из диапазона в момент объявления решения по ставке ЦБ РФ», — пояснил эксперт.

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