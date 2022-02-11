Ташкент, 11 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«На совещании на основе статистических данных критически проанализирована плачевная ситуация в этой сфере», — говорится в сообщении.

Так, анализ показывает, что несчастные случаи происходят потому, что 45% водителей игнорировали правила дорожного движения, 10% водителей не имеют опыта вождения, 25% дорожного покрытия и другой инфраструктуры не соответствуют требованиям, 20% аварий происходят из-за несоблюдения пешеходами правил.

«Все вышеперечисленные вопросы напрямую связаны с социальными, экономическими вопросами и вопросами безопасности. Поэтому в 2022 году мы будем реализовывать общенациональную программу «Безопасные дороги и безопасные пешеходы» во всех регионах», — сказал президент страны.