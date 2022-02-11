Москва, 11 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Нам всем нужна любовь: родительская, романтическая, дружеская. Без неё жизнь словно лишается смысла. Но не всегда нам удаётся справиться с этим чувством: связь теряется, кажется, что силы на исходе, а отношения с собой и близкими переживают не лучший период.

Литература

О том, как научиться бережно относиться к себе и своим желаниям, подарить настоящую любовь своим близким и стать счастливее — книги в подборке от издательства БОМБОРА.

«Купи себе эти чертовы лилии», Тара Шустер

БОМБОРА Обложка книги Тары Шустер «Купи себе эти чертовы лилии»

Забавная и уютная история о том, как исцелять себя самостоятельно, согреваться душой и помочь себе стать по-настоящему счастливым.

Тара Шустер, вице-президент Comedy Central научит вас маленьким целительным ритуалам, с которыми каждый день наполнится новыми впечатлениями. В книге «Купи себе эти чертовы лилии» она делится тридцатью шестью практиками, которые помогут исцелить душевные травмы и влюбиться в себя и свою жизнь заново.

«С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Ольга Примаченко

БОМБОРА Обложка книги Ольги Примаченко «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе»

Когда мы с рядом с кем-то действительно особенным мы ощущаем себя дома. Нам не нужно притворяться и играть роль, не нужно сражаться и защищать свои границы. Новая книга психолога Ольги Примаченко, автора бестселлера «К себе нежно», научит вас любить других, оставаясь верными себе.

Кроме жизненных лайфхаков и душевных историй, Ольга дает десять упражнений, которые помогут научиться доверять себе, бережно относиться к своим чувствам и желаниям и влюбиться в партнера заново.

«Девочка, которая научилась летать», Юлия Дьякова

БОМБОРА Обложка книги Юлии Дьяковой «Девочка, которая научилась летать»

Перед вами шестьдесят трогательных, исцеляющих сказок, основанных на реальных историях из практики психолога Юлии Дьяковой.

Притчи из книги помогут разобраться в себе, не обращаясь к психологу, и поддержат тех, кто решился на перемены. К каждой истории Ольга дает вопросы или упражнения, чтобы вы смогли лучше понять себя и разбудить внутреннего ребенка.

«Новый секс к пятнице. Секс с мужем как с любовником за 5 дней», Кевин Леман

БОМБОРА Обложка книги Кевина Лемана «Новый секс к пятнице. Секс с мужем как с любовником за 5 дней»

Практический гайд для тех, кто хочет обновить свою интимную жизнь и превратить обычный секс в волнующее интимное общение.

Кевин Леман, психолог с 40-летним стажем, не только ответит на вопросы, которые мы не привыкли задавать вслух, но и поделится необычными техниками и экспертными советами, которые выведут вашу интимную близость с партнером на новый уровень.

«Зима не будет вечной. Искусство восстановления после ударов судьбы», Кэтрин Мэй

БОМБОРА Обложка книги Кэтрин Мэй «Зима не будет вечной. Искусство восстановления после ударов судьбы»

Когда мы теряем близких или попадаем в трудные ситуации, кажется, что период «зимовки» — время, когда жизнь перестает радовать — будет длиться вечно. Журналистка Кэтрин Мэй уверена, что это не так.

Она делится целительной личной историей о том, как пережить эти «темные, холодные» времена, и напоминает, как важно отдыхать и заботиться о себе, чтобы найти силы двигаться дальше. Страницы книги наполнены теплом: они словно обнимают читателя, убеждая, что эта «зима» обязательно закончится.