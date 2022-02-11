О силе любви: как любить других, не забывая о себе
Москва, 11 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Нам всем нужна любовь: родительская, романтическая, дружеская. Без неё жизнь словно лишается смысла. Но не всегда нам удаётся справиться с этим чувством: связь теряется, кажется, что силы на исходе, а отношения с собой и близкими переживают не лучший период.
О том, как научиться бережно относиться к себе и своим желаниям, подарить настоящую любовь своим близким и стать счастливее — книги в подборке от издательства БОМБОРА.
«Купи себе эти чертовы лилии», Тара Шустер
Забавная и уютная история о том, как исцелять себя самостоятельно, согреваться душой и помочь себе стать по-настоящему счастливым.
Тара Шустер, вице-президент Comedy Central научит вас маленьким целительным ритуалам, с которыми каждый день наполнится новыми впечатлениями. В книге «Купи себе эти чертовы лилии» она делится тридцатью шестью практиками, которые помогут исцелить душевные травмы и влюбиться в себя и свою жизнь заново.
«С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Ольга Примаченко
Когда мы с рядом с кем-то действительно особенным мы ощущаем себя дома. Нам не нужно притворяться и играть роль, не нужно сражаться и защищать свои границы. Новая книга психолога Ольги Примаченко, автора бестселлера «К себе нежно», научит вас любить других, оставаясь верными себе.
Кроме жизненных лайфхаков и душевных историй, Ольга дает десять упражнений, которые помогут научиться доверять себе, бережно относиться к своим чувствам и желаниям и влюбиться в партнера заново.
«Девочка, которая научилась летать», Юлия Дьякова
Перед вами шестьдесят трогательных, исцеляющих сказок, основанных на реальных историях из практики психолога Юлии Дьяковой.
Притчи из книги помогут разобраться в себе, не обращаясь к психологу, и поддержат тех, кто решился на перемены. К каждой истории Ольга дает вопросы или упражнения, чтобы вы смогли лучше понять себя и разбудить внутреннего ребенка.
«Новый секс к пятнице. Секс с мужем как с любовником за 5 дней», Кевин Леман
Практический гайд для тех, кто хочет обновить свою интимную жизнь и превратить обычный секс в волнующее интимное общение.
Кевин Леман, психолог с 40-летним стажем, не только ответит на вопросы, которые мы не привыкли задавать вслух, но и поделится необычными техниками и экспертными советами, которые выведут вашу интимную близость с партнером на новый уровень.
«Зима не будет вечной. Искусство восстановления после ударов судьбы», Кэтрин Мэй
Когда мы теряем близких или попадаем в трудные ситуации, кажется, что период «зимовки» — время, когда жизнь перестает радовать — будет длиться вечно. Журналистка Кэтрин Мэй уверена, что это не так.
Она делится целительной личной историей о том, как пережить эти «темные, холодные» времена, и напоминает, как важно отдыхать и заботиться о себе, чтобы найти силы двигаться дальше. Страницы книги наполнены теплом: они словно обнимают читателя, убеждая, что эта «зима» обязательно закончится.