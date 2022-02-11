Москва, 11 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий и предоставлении соответствующих мер социальной поддержки прокурорам и следователям, сотрудникам Следственного комитета России (СКР), выполнявшим свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Совет Федерации

«Важный и нужный закон», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

К ветеранам боевых действий предлагается отнести прокуроров и следователей органов прокуратуры, исполнявших свои служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях России, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года.

К этой категории также предполагается отнести прокуроров и следователей органов прокуратуры, сотрудников Следственного комитета РФ, исполнявших свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации или Следственного комитета РФ в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

К инвалидам боевых действий законопроектом планируется отнести прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета РФ, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий.

Инициатива распространяет меры социальной поддержки, установленные для ветеранов боевых действий и инвалидов войны, а также меры поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий соответственно.