София, , 10:48 — REGNUM С начала нынешнего года цена на сахар в Болгарии выросла на 22%, что является абсолютным рекордом в новейшей истории рынка страны. Об этом 11 февраля сообщает БТВ со ссылкой на источники.

Сахар

Согласно данным Государственной комиссии по товарным биржам и рынкам Болгарии, указанное подорожание связано с ростом тарифов на энергоносители в стране и общей нестабильностью на международных торговых площадках.

По словам специалистов, в ближайшее время динамика подобного роста сохранится.

Ранее официальная София объявила о намерении ввести субсидии на оплату продуктов питания для наиболее незащищенных слоев населения Болгарии. Предполагается, что для этого из действующего государственного бюджета будет выделено около $10 млн.