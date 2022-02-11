Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Подрядчика на строительство театра кукол в Петропавловске-Камчатском выберут в рамках аукциона 22 февраля 2022 года. Стартуют торги с цены 1,35 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Арт-объект на Камчатке

Краевое государственное казённое учреждение «Служба заказчика министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» выступает заказчиком контракта. Максимальная сумма сделки составит 1 359 097 220 рублей при авансе 30%. Финансировать стройку будут средствами краевого и федерального бюджетов. Субсидия выделяется в рамках госпрограммы «Развитие культуры в Камчатском крае» (подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»).

Построить объект должны до 1 декабря 2024 года.

«Место выполнения работ — Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 48, — уточняется в проекте госконтракта. — Площадка строительства объекта расположена в микрорайоне «Горизонт» г. Петропавловска-Камчатского, в районе автобусной остановки «Диспетчерская», занимая участок пологого склона между остановкой и зданием бывшего кинотеатра «Горизонт».

По данным публичной кадастровой карты, надел, выделенный под строительство, имеет площадь 11 490 кв. м, разрешенное использование — земельные участки зрелищных объектов.

Общая площадь здания составит 9 356,2 кв. м.

Напомним, в декабре 2021 года губернатор Камчатки Владимир Солодов на совещании потребовал ускорить конкурсные процедуры на завершение строительства театра.