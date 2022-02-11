Буффало, США, , 10:47 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Хоккеист Владислав Гавриков Fabien Perissinotto

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Джек Рослович, Брендан Гонс, Оливер Бьёркстранд и Якуб Ворачек. Российский защитник Владислав Гавриков отдал одну результативную передачу.

В составе «Баффало» отличились защитник Расмус Далин и форварды Кайл Окпосо и Алекс Так.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 45 очков. «Баффало» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 36 очками.

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