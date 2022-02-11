Ереван, 11 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили по телефону секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Об этом сообщает 11 февраля пресс-служба Совбеза Армении.

Facebook.com/armengrigoryanSC Армен Григорян

В ходе беседы Григорян подчеркнул наличие границы между Арменией и Азербайджаном с советских времён. Он также отметил, что Ереван и Баку признали границы в рамках соглашения 1991 года о создании Содружества независимых государств.

Армения и Азербайджан ратифицировали это соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью законодательства двух стран, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский МИД заявил, что все предложения Еревана по повышению уровня безопасности до формирования комиссии по демаркации и делимитации границы отвергла азербайджанская сторона. При этом от Баку не последовало никакого содержательного ответа.

В Армении не раз заявляли, что нужны конкретные механизмы, предотвращающие возможные столкновения, чтобы сформировать комиссию по демаркации и делимитации границ.

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