Тунис, , 10:52 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед провёл совещание с членами совета министров страны, в ходе которого представил новую судебную реформу. Об этом 11 февраля сообщает Al-Ahram.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, президент официально подтвердил своё решение о роспуске Верховного судебного совета страны и замене его новым судебным органом.

«Пусть будет ясно, что этот совет будет распущен в соответствии с указом, который будет рассмотрен сегодня, 11 февраля, советом министров и будет заменён другим советом, и здесь нет места для сомнений. Тунис должен быть очищен, а страна может быть очищена только путем очищения судебной власти», — заявил Кайс Сайед.

Также президент заявил о разработке нового закона об амнистии для коррупционеров в обмен на их спонсирование стратегических государственных проектов.