Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесли на обсуждение вопрос о продлении ещё одного автобусного маршрута до инфекционной больницы. Инициатива городского департамента транспорта опубликована на сайте администрации областного центра, передаёт ИА REGNUM.

Схема автобусного маршрута Ar.rostov-gorod.ru

Увеличение протяжённости двух автобусных рейсов №№ 35 и 42 привели к увеличению интервалов движения и снижению провозной способности маршрутов. В связи с этим прорабатывается вопрос запуска автобусного маршрута № 35а «Инфекционная больница — Сельмаш».

ИА REGNUM сообщало, что лечебное учреждение расположено в Ворошиловском районе на улице Виталия Ходоша. С 25 декабря два автобусных маршрута были продлены до остановочного комплекса «Инфекционная больница».

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