Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесли на обсуждение вопрос о продлении ещё одного автобусного маршрута до инфекционной больницы. Инициатива городского департамента транспорта опубликована на сайте администрации областного центра, передаёт ИА REGNUM.

Ar.rostov-gorod.ru Схема автобусного маршрута

Увеличение протяжённости двух автобусных рейсов №№ 35 и 42 привели к увеличению интервалов движения и снижению провозной способности маршрутов. В связи с этим прорабатывается вопрос запуска автобусного маршрута № 35а «Инфекционная больница — Сельмаш».

ИА REGNUM сообщало, что лечебное учреждение расположено в Ворошиловском районе на улице Виталия Ходоша. С 25 декабря два автобусных маршрута были продлены до остановочного комплекса «Инфекционная больница».