Чита, , 10:45 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 115 066 (+1783 за минувшие сутки). Это рекордный показатель за всю историю пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 100 074 пациента (+914 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2411 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 97 находятся в тяжёлом состоянии (+15 за сутки), 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-3 за последние сутки).

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