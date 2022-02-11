Кемерово, 11 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 12 февраля, ожидается гололедица на дорогах, снежный накат, ночью местами до — 30°…-35°С. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

В кузбасском управлении МЧС РФ просят жителей региона в период холодов соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

«Помните, что эксплуатация неисправных электронагревательных приборов или обогревателей кустарного производства может привести к пожару», — подчеркнули в ведомстве.