Ташкент, , 10:42 — REGNUM В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

На совещании приведена статистика по ДТП в некоторых городах страны. В частности, в 2021 году в авариях в Чиракчи погибли 43 человека, в Наманганской — 42, в Янгиюльском районе — 34, в Ургутском — 28, в Андижанской области — 20 человек.

«Хокимы (мэры), начальники милиции и прокуроры этих районов и городов были отправлены в отставку с трехмесячным испытательным сроком. Если они не внесут изменений в этот срок, то будут привлечены к ответственности», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что «не слышно голосов депутатов Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента), депутатов местных кенгашей (советов), которые никогда не обсуждают вопросы безопасности дорожного движения, особенно в связи с многочисленными ЧП на дорогах».

«Почему не были заслушаны отчеты хокимов, руководителей органов внутренних дел, ГАИ, транспортного сектора? Почему именно поэтому мне приходится заниматься этим важным вопросом лично?», — задался вопросом президент.

На совещании поручено освободить от занимаемой должности начальника УВД Наманганской области, начальников УВД Андижанской и Самаркандской областей. Начальнику УВД Кашкадарьинской области вынесено строгое предупреждение.