Медногорск, Оренбургская область, 11 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В городе Медногорске Оренбургской области выявлен факт поставки в больницу спреда под видом сливочного масла. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба областной прокуратуры.

Science.mju.ac.th Масло

Лабораторный анализ пробы масла показал, что продукция фальсифицированная. Поставленный товар исполнителю не оплачен. В действиях злоумышленников усматриваются признаки покушения на совершение преступления.

Материалы прокуратуры по делу о спреде были переданы в полицию. Ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана»).

Напомним, ранее в ргеионе задержали трех человек в рамках расследования уголовного дела о поставках продовольствия низкого качества в детские сады.