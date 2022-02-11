Москва, 11 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. С 14 февраля в поликлиниках Москвы начнут увеличивать объёмы оказания плановой медицинской помощи. Об этом 11 февраля в своём блога написал мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Поликлиника в Москве

По его словам, это связано с сокращением количества обращений в специальные отделения для пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ и COVID-19.

«У медиков появилась возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе, — москвичам старше 65 лет», — пояснил Собянин.

ИА REGNUM сообщало, в Москве прошёл пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил 11 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

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