Токио, , 10:42 — REGNUM Японские власти поддерживают объединение Австралии, Великобритании и США в оборонный блок AUKUS, так как это способствует миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил в опубликованном 11 февраля интервью газете The Australian.

Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Японский министр отметил, что закупка Австралией атомных субмарин также важна для безопасности региона. А вот наращивание военного потенциала Китаем вызывает серьёзное беспокойство.

«Я считаю, что усиление сотрудничества в области безопасности и обороны между Австралией, Великобританией и США способствует региональному миру и стабильности. С этой точки зрения Япония поддерживает AUKUS», — сказал Хаяси.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее пообещал как можно скорее помочь Австралии с приобретением у Великобритании атомных подводных лодок. В сентябре 2021 года эти три государства объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS.

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