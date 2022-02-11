Москва, , 10:41 — REGNUM В 2021 году в России завершилась разработка примерных рабочих программ воспитания для образовательных организаций всех уровней. По оценке заместителя министра просвещения Дениса Грибова, их общим стержнем являются традиционные ценности, такие как родина, семья, дружба и знания. Также совместно с заинтересованными органами власти, НКО разработан примерный календарный план воспитательной работы на 2021−2022 учебный год. Подробности по итогам состоявшегося 9 февраля общественного обсуждения реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» сообщает сайт rsv.ru.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что платформа была создана по инициативе Президента РФ в 2018 году для создания возможностей самореализации граждан.

«На наш взгляд, вера в возможность самореализации — это большая составляющая патриотического воспитания. Вместе с ВЦИОМ мы провели исследование и спросили, верят ли люди в возможность самореализации в России. В целом по населению этот показатель — 67%. Но среди участников проектов нашей платформы уже 93% респондентов уверены в возможности реализовать себя. Этот же показатель, только относительно своего региона, следующий: 52% жителей в целом и 77% участников проектов платформы», — отметил Алексей Агафонов.

Спикер добавил, что, согласно проведенным исследованиям, 83% опрошенных считают, что участие в проектах платформы положительно влияет на их самореализацию, 65% отметили, что проекты помогли понять, в чем их призвание.

С 2021 года платформа «Россия — страна возможностей» на системной основе проводит замеры показателя NPS (индекс потребительской лояльности), респонденты отвечают на вопрос, готовы ли они порекомендовать участвовать в проектах платформы своим друзьям, коллегам, родным. Девять из десяти человек отвечают положительно.

Далее Алексей Агафонов рассказал, что в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» платформа проводит самый масштабный проект для школьников и студентов СПО «Большая перемена». Старт конкурса был дан в Москве 28 марта 2020 года. Его участниками стали 1 004 278 человек.

Конкурс был запущен в самом начале периода самоизоляции и стал «точкой сборки» для объединения широкого сообщества подростков, образовательных проектов нового формата, ведущих детских центров, вузов, корпоративных программ для школьников, общественных движений.

«Конкурс дает возможность каждому молодому человеку, независимо от региона проживания и социального статуса его родителей, проявить свои способности. В отличие от традиционных предметных олимпиад, в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление», — рассказал Алексей Агафонов.

Первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров призвал рассматривать программу патриотического воспитания вместе со Стратегией национальной безопасности, так как от обоих документов зависит безопасность России.

«Если мы хотим, чтобы дети обладали нашими духовно-нравственными ценностями, мы должны сделать именно так и работать в тесном взаимодействии», — сказал он.

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) принимает участие в реализации проекта «Патриотическое воспитание», создавая условия для развития взаимодействия между поколениями, вовлечения детей в социально активную деятельность, вовлечения ветеранов в работу с молодым поколением, рассказал заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов:

«Мне кажется, в федеральном проекте «Патриотическое воспитание» удалось найти подходы, которые позволили уйти от мероприятийной реализации программы патриотического воспитания в проектную деятельность», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках инициативы «Патриотическое воспитание» нацпроекта «Образование» ведется воспитательная работа в школах и колледжах, проводятся мероприятия патриотической направленности.

К концу 2024 года не менее 24% россиян будут вовлечены в систему патриотического воспитания при помощи Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Не менее 640 тыс. человек примут участие во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности.

Более 3 млн детей будут вовлечены в деятельность «Российского движения школьников», 600 тыс. детей — в деятельность «Юнармии». Участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» станет не менее 550 тыс. человек.