Самара, 11 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоится 26 февраля в Самаре. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Cap.ru «Лыжня России» в Чебоксарах

Сообщается, что старт гонки состоится в Учебно-спортивном центре «Чайка» в городском поселении Смышляевка.

Участвовать в мероприятии смогут жители старше 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов:— QR-код с единого портала государственных услуг;— сертификат профилактической прививки от COVID-19;— сведения о перенесенном заболевании COVID-19;— отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до мероприятия.

Отмечается, что мероприятие возможно лишь при благоприятном течении ситуации, связанной с угрозой распространения COVID-19. Возможна корректировка даты проведения гонки.