Бостон, США, 11 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

nhl.com Андрей Свечников

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Также в составе «Харрикейнз» отличились Винсент Трочек, Себастьян Ахо, оформивший дубль, Бретт Песке и Джордан Стаал.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 67 очков. «Бостон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 55 очками.

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