Гатчина, Ленинградская область, , 10:52 — REGNUM В Ленинградской области главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар» предъявлено обвинение в нарушении правил охраны труда, в результате которого трагически погиб рабочий. Мужчине на голову упала глыба льда с козырька производственного здания. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Козырек, с которой упала глыба льда на голову работника. Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел 7 февраля на территории фабрики «Коммунар» в Гатчинском районе. На голову 63-летнего рабочего предприятия с крыши козырька упала наледь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, обыск в помещениях АО «Бумажная фабрика «Коммунар». Была изъята нормативно-техническая и кадровая документация, связанная с организацией рабочего процесса и охраны труда, порядка содержания зданий и сооружений на территории фабрики. Следствием установлено, что главный инженер АО является ответственным за надлежащее и своевременное проведение работ по обслуживанию зданий и сооружений, в том числе в зимний период. Однако он не организовал их выполнение, что повлекло наступление смерти работника.

«Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 10 февраля председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в регионах дать чёткую правовую оценку каждому случаю падения льда и снега на людей с крыш, в том числе и этому случаю в Ленобласти.

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