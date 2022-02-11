Чебоксары, 11 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В столице Чувашии выясняют обстоятельства наезда на двух детей, которое произошло на пешеходном переходе. Об этом сообщает в «Инстаграме» УМВД по городу Чебоксары.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 10 февраля в 17:25. По данным управления, двоюродные сестры 4-х и 11-ти лет направлялись на детскую площадку и переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где их сбила машина. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Предварительно полицией установлено, что за рулём находился 18-летний мужчина. Признаков опьянения у него не выявлено.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чувашии изменили приговор жителю республики, который сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места аварии. Условное наказание Верховный суд республики заменил реальным сроком.

Подробнее:В Чувашии изменили приговор водителю, скрывшемуся после наезда на подростка