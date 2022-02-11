11 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 13:38 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена, призвавшего американцев немедленно покинуть Украину, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Как ни странно, но ирония в суждениях всё чаще сменяется тревогой за возможные последствия провокаций Запада на Украине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Штаб Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США

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«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими» — наверно, по своей армии судит. Я давно перестал понимать, чем армия США хуже террористов. Тем более что первая спонсировала вторую», — комментирует слова Байдена «Кто-то».

"Пора хунте отдавать приказ наступать на республики, да, дедушка Байден?» — вопрошает Константин С.

«Поддерживаю призыв Госдепа. И пусть канают, редиски», — смеется Татьяна.

«У дедушки есть проблески, изредка… Остаётся надеяться, что понятие «мировая война» до него доходит, а не просто шаблон для текста. И кстати, совет валить из хохляндии — правильный. Зеля нагнал с армией ситуацию до того, что ему теперь или воевать с ДНР надо, или застрелиться, чтоб свои очко не порвали… Застрелиться — это решение для сильных, а не для клоунов… Так что…» — иронизирует по поводу действий украинского президента Владимира Зеленского читатель Геннадий.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Украинцам надоела Украина?» — спрашивает Иван.

«Значит, они реально хотят начать войну. Но, конечно, чужими руками. У них есть план, и они намерены его реализовать. Придурки», — считает Лилия.

«Великие трусы готовят провокацию в Европе», — замечает Виталий.

«Грузия (2008) — Олимпиада. Украина (2022) — Олимпиада. США (2026) — Олимпиада», — проводит параллель Олег Веденников.

«Скорее всего, они задумали провокацию. Украинцев — в расход, на Россию — санкции. Вот и вытаскивают своих», — соглашается Иван.

«Вообще-то, ситуация страшная. Непонятно веселье некоторых комментаторов. По сути, США затарили нациков всем, чтобы они начали карательную операцию. И она (операция) начнется. Как говорится, если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит.

Просто на секундочку представьте, что будет с теми мирными людьми ЛДНР? Сколько народу погибнет от рук нациков и бендеровцев? РФ должна стоять в стороне и смотреть на эту расправу? Я думаю, не будет стоять и смотреть. Этим-то всё и страшно. РФ втянут в войну, даже если она этого не желает», — рассуждает Елена.

«Значит, провокация вот-вот начнется… зачем ему посылать солдат США — на Украине годами натаскивали нациков и прочих на убийство русских, вооружают их упорно — и будут сидеть и радоваться, когда славяне будут убивать славян! А иностранной нечисти в виде наемников там понаехало ото всюду, похоже, они и будут брошены для затравки — первыми… Очень надеюсь, что у нас есть понимание ситуации и как действовать дальше», — соглашается Рита.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

«Непонятно?! Когда Украина была советской. Была Югославия, ГДР, Румыния, Польша, Чехословакия и вообще Варшавский договор. Европа была в безопасности. Все были в безопасности. И речи не было про войны, агрессии. А тут — раз. СССР нет. Страны Варшавского договора стали вассалами НАТО. И сразу зашла речь о некой агрессии России. Это как так?» — рассуждает Виталий Лялин.

«Значит, США нападут на Украину», — считает Олег Зорин.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв президента США Джозефа Байдена немедленно покинуть Украину прозвучал в интервью, фрагменты которого были обнародованы 10 февраля телеканалом NBC.

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