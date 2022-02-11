Тула, 11 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Скандал разразился в Тульском цирке — основателя самого большого в мире Музея клоунов Валерия Акишина выселили из здания, а экспонаты музея опечатаны. Об этом он сам рассказал журналистам.

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Валерий Акишин проживал в здании самого цирка последние несколько лет на основании устрой договорённости с бывшим руководителем, Музей клоунов также работал в цирке по устному соглашению

«Всё держалась на доверии. Когда сменился директор Росгосцирка, я пришел к новому, чтобы составить договор. Пытался оформить бумаги с тогдашним руководителем Тульского цирка. Но она тянула резину, и я прекратил попытки договориться», — рассказал он изданию Myslo

А 6 февраля Акишин оказался в буквальном смысле на улице — после того, как по вызову о незаконном занятии помещения прибыла полиция.

«Выгнали на улицу! Аргументировав тем, что у меня нет официального договора. Почему это случилось именно сейчас? Причину такого отношения не знаю, могу только догадываться», — пояснил Акишин, предположив, что решение руководства цирка может быть местью за недавнее его письмо в соцсети к гендиректору Росгосцирка о «неприглядном» виде территории тульского цирка.

Он также сообщил, что экспонаты музея, которые он собирал всю жизнь, опечатаны, доступа к ним у него нет. Документов на коллекцию стоимостью, по его словам, в 1,5 млн долларов, у Акишина нет — она собиралась как личная, и в цирке выставлялась бесплатно.

В полиции в настоящее время начали проверку. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков заявил «Тульским новостям», что при размещении коллекции Тульским цирком были допущены грубейшие нарушения.