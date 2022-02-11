В Тульском цирке разразился скандал вокруг Музея клоунов
Тула, 11 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Скандал разразился в Тульском цирке — основателя самого большого в мире Музея клоунов Валерия Акишина выселили из здания, а экспонаты музея опечатаны. Об этом он сам рассказал журналистам.
Валерий Акишин проживал в здании самого цирка последние несколько лет на основании устрой договорённости с бывшим руководителем, Музей клоунов также работал в цирке по устному соглашению
А 6 февраля Акишин оказался в буквальном смысле на улице — после того, как по вызову о незаконном занятии помещения прибыла полиция.
Он также сообщил, что экспонаты музея, которые он собирал всю жизнь, опечатаны, доступа к ним у него нет. Документов на коллекцию стоимостью, по его словам, в 1,5 млн долларов, у Акишина нет — она собиралась как личная, и в цирке выставлялась бесплатно.
В полиции в настоящее время начали проверку. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков заявил «Тульским новостям», что при размещении коллекции Тульским цирком были допущены грубейшие нарушения.