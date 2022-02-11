Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростовской области опровергли появившиеся в ряде интернет-изданий слухи о лишении 24-х братских могил в Орловском районе статуса объектов культурного наследия.

Гвоздики на мемориале Андрей Репин © ИА REGNUM

«Чтобы лишить объекты такого статуса, этот статус должен быть. Захоронения на территории Орловского района Ростовской области никогда не состояли на государственной охране в качестве объектов культурного наследия и не вносились в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также не были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия», — пояснил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области расположено 1930 мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в том числе 167 мемориальных комплексов «Вечный огонь». Статус объектов культурного наследия присвоен 69 памятникам, четыре из которых являются объектами культурного наследия федерального значения.