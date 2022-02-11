Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ростовской области опровергли появившиеся в ряде интернет-изданий слухи о лишении 24-х братских могил в Орловском районе статуса объектов культурного наследия.

Андрей Репин ИА REGNUM Гвоздики на мемориале

«Чтобы лишить объекты такого статуса, этот статус должен быть. Захоронения на территории Орловского района Ростовской области никогда не состояли на государственной охране в качестве объектов культурного наследия и не вносились в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также не были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия», — пояснил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области расположено 1930 мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в том числе 167 мемориальных комплексов «Вечный огонь». Статус объектов культурного наследия присвоен 69 памятникам, четыре из которых являются объектами культурного наследия федерального значения.