Душанбе, 11 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 февраля в Худжанде принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных древнему празднику Сада. Об этом 11 февраля сообщает издание «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-службу Рахмона.

Kremlin.ru Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Глава государства открыл ряд объектов, и подарил квартиры шести нуждающимся семьям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках празднования праздника Сада была организована большая выставка ремесленной продукции, относящейся к севу, земледелию и животноводству, — кузнечная и земледельческая продукция.

«Тут же прошла выставка таджикской национальной одежды и тканей и других видов ремесленничества», — говорится в сообщении.