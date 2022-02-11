Москва, , 10:37 — REGNUM Система здравоохранения Москвы справляется с высокой нагрузкой, сообщил 11 февраля мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он рассказал, что за одну неделю медработники контактировали с больными ОРВИ и коронавирусной инфекцией 780 тыс. раз, а в конце января значение достигало 800 тысяч. Он пояснил, что эти данные объединяют приём пациентов, консультации, диагностику и другое общение.

«Это — рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения. Тем не менее, московская медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой», — сказал Собянин. Он уточнил, что приём пациентов в поликлиниках идет практически без очередей.