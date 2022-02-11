Хартум, , 10:39 — REGNUM Военное правительство Судана развернуло компанию по подавлению протестных выступлений. Об этом 11 февраля сообщает Al-Araby-Al-Jadid.

Судан Mohammed Wd Muna

По данным журналистов, в рамках кампании были арестованы десятки противников военного переворота, произошедшего в стране осенью 2021 года.

Отмечается, что под репрессии попали члены свергнутого правительства Судана, в том числе — Халеда Омара Юссеф, сотрудник управления по делам кабинета министров в правительстве бывшего премьер-министра Абдуллы Хамдока. Также были арестованы четверо других чиновников рангом ниже.

По информации журналистов, оппозиционеров обвинили в «нарушении специальных законов, касающихся операций с иностранной валютой, нарушении финансовых и бухгалтерских процедур, нарушении закона о незаконном и подозрительном обогащении и других преступлениях».