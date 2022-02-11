Тюмень, 11 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Тюменской области свыше 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и дети войны получат традиционную материальную поддержку ко Дню Победы. Выплаты начнутся с марта, сообщает информационный центр правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 154 млн рублей.

Отмечается, что помощь в размере 10 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, обладатели нагрудных знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, не вступившие в новый брак.

Поддержка в сумме пяти тысяч рублей будет оказана жителям региона, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, людям, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, детям погибших участников Великой Отечественной войны.

Помощь в размере двух тысяч рублей получат люди, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно.