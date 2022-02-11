Сосновский район, Челябинская область, 11 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области найдены тела 72-летнего мужчины и 74-летней женщины. Об этом сообщает региональное управление СКР.

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По предварительным данным следствия, в ходе бытового конфликта гражданин нанёс женщине ранения и затем покончил с собой. Тем нее менее возбуждено уголовное дело по факту убийства дух лиц. Проводится расследование.

На месте работают следователи. Назначен ряд экспертиз.