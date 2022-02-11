Сеул, , 10:35 — REGNUM Южная Корея заняла 16-е место по индексу демократии (Democracy Index 2021). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский исследовательский центр Economist Intelligence Unit.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 8,16 балла из 10.

По сравнению с 2020 годом страна Утренней свежести поднялась в общем рейтинге на семь ступеней. Отметим, что в 2015 году Южная Корея утратила статус «полной демократии» и на протяжении пяти лет относилась к странам с «недостаточной демократией».

Известно, что в топ-7 списка пошли: Норвегия (9,75 б.), Новая Зеландия (9,37 б.), Финляндия (9,27 б.), Швеция (9,26 б.), Исландия (9,18 б.), Дания (9,09 б.) и Ирландия (9 б.).

Среди стран Азии Тайвань занял 8-е место (8,99 б.), а Япония — 17-е место (8,15 б.).

Британский исследовательский центр Economist Intelligence Unit (EIU), являющийся подразделением газеты The Economist, составляет данный рейтинг из 167 стран, основанный на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура, а также гражданские свободы, с 2006 года.

По результатам анализа страны попадают в одну из четырёх категорий: «полная демократия», «недостаточная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим».

В 2021 году в список «полная демократия» вошла 21 страна, в список «недостаточная демократия» 53 страны, в список «гибридный режим» 34 страны, в список «авторитарный режим» 59 стран.

Отметим, что КНДР заняла 165-е место в рейтинге набрав 1,08 балла. Замыкают рейтинг Мьянма (1,02 балла) и Афганистан (0,32 балла).