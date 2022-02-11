Сеул, 11 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Южная Корея заняла 16-е место по индексу демократии (Democracy Index 2021). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский исследовательский центр Economist Intelligence Unit.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 8,16 балла из 10.

По сравнению с 2020 годом страна Утренней свежести поднялась в общем рейтинге на семь ступеней. Отметим, что в 2015 году Южная Корея утратила статус «полной демократии» и на протяжении пяти лет относилась к странам с «недостаточной демократией».

Известно, что в топ-7 списка пошли: Норвегия (9,75 б.), Новая Зеландия (9,37 б.), Финляндия (9,27 б.), Швеция (9,26 б.), Исландия (9,18 б.), Дания (9,09 б.) и Ирландия (9 б.).

Среди стран Азии Тайвань занял 8-е место (8,99 б.), а Япония — 17-е место (8,15 б.).

Британский исследовательский центр Economist Intelligence Unit (EIU), являющийся подразделением газеты The Economist, составляет данный рейтинг из 167 стран, основанный на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура, а также гражданские свободы, с 2006 года.

По результатам анализа страны попадают в одну из четырёх категорий: «полная демократия», «недостаточная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим».

В 2021 году в список «полная демократия» вошла 21 страна, в список «недостаточная демократия» 53 страны, в список «гибридный режим» 34 страны, в список «авторитарный режим» 59 стран.

Отметим, что КНДР заняла 165-е место в рейтинге набрав 1,08 балла. Замыкают рейтинг Мьянма (1,02 балла) и Афганистан (0,32 балла).