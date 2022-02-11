Монреаль, Канада, , 10:33 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтон» дубль оформил нападающий Джо Снивли. Ещё по шайбе забросили Коннор Макмайкл, Карл Хагелин и Том Уилсон. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи.

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 42 броска из 44 по своим воротам.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились Рем Питлик и Коул Кофилд.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 61 очко. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 23 очками.

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