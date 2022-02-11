Красноярск, 11 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Бывшему сотруднику полиции вынесен приговор в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 11 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону, он признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как уточнили в ведомстве, осуждён 38-летний бывший начальник отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Установлено, что в 2013 году подсудимый получил от знакомого предпринимателя взятку (1 млн рублей). Деньги предназначались за непроведение оперативно-разыскных мероприятий и возвращение изъятых в ходе оперативного мероприятия электронных носителей информации.

В 2016 году полицейский пообещал бизнесмену освободить его предприятие от налоговой проверки. Он заявил, что для этого должен передать 600 рублей сотрудникам налоговой инспекции. Подсудимый получил деньги, однако налоговая проверка не прекратилась. По её результатам предпринимателя привлекли к ответственности.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он лишён права занимать определённые должности и оштрафован на 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в суд направлено уголовное дело о взяточничестве главврача детской горбольницы.

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