11 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Как и не понимают до конца, что это по их душу.

Цинь Шихуан, , 11:38 — REGNUM 10 февраля на фоне нарастающих заявлений о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину, президент США Джо Байден день призвал американцев, находящихся на Украине, покинуть страну.

Волк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы столкнулись с одной из самых мощных армий в мире. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может очень быстро перевернуться с ног на голову», — сказал Байден.

Байдена спросили, при каких обстоятельствах он пошлет войска для спасения американских граждан, бегущих с Украины. Байден ответил: «Если случится так, что русские и американцы начнут стрелять друг в друга, то начнётся новая мировая война. Мы находимся в совершенно другом мире, которого никогда раньше не видели», — добавил он.

NBC с тревогой сообщило, что, согласно оценке военных и разведывательных служб США, российские военные могут начать полномасштабное «вторжение» на Украину, и танки могут прибыть в столицу Киев в течение 48 часов.

Агентство Bloomberg News недавно опубликовало на своем официальном сайте заголовок «Россия вторгается на Украину» и удалило его полчаса спустя. Впоследствии агентство Bloomberg опубликовало заявление, в котором объяснило, что это был заранее подготовленный заголовок, опубликованный непреднамеренно, и выразило глубокое сожаление по этому поводу.

Танки на учениях ЗВО Пресс-служба ЗВО

В последнее время Украина и Россия развернули большое количество военнослужащих и техники в приграничных районах двух стран. Соединенные Штаты и НАТО утверждают, что Россия собрала тяжелые войска в районах, близких к восточной границе Украины, и угрожает «вторжением». Российская сторона опровергла утверждение о «вторжении», подчеркнув, что деятельность НАТО угрожает безопасности границ России и что Россия имеет право мобилизовать войска на своей территории для защиты своей территории.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим видением ситуации под соответствующей публикацией в паблике «Всемирная сеть».

«США — крупнейшая террористическая организация», — заявил один из комментаторов.

«Какой суверенитет может быть у такой маленькой страны, как Украина?» — задал вопрос Курьер.

«Если Россия не будет воевать с Соединенными Штатами, у них будет гражданская война. Им нужно перенести противоречия. В этот раз Путин допустил ошибку. Если Путин не пойдет на этот шаг, его собственный статус покачнется», — заявил У Цзиньшу.

«В украино-российской войне обязательно будет участвовать Европейский союз, и Китай не сможет смотреть, как Россию уничтожают. Независимо от того, какая сторона победит, это ослабит мощь этих стран, что подавит потенциальные угрозы для Китая», — считает другой комментатор.

«Боюсь, что Россия не сможет воевать. Ее экономика уже столько лет не развивается, и рано или поздно она погибнет. Война лишь ускорит процесс», — считает Сяо Хуан.

Заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 1.12.21 Пресс-служба правительства РФ

Некоторые отметили, что никто в этой ситуации не посмеет начать войну, поскольку это слишком опасно для всего человечества. Однако не все столь оптимистичны.

«Во время Второй мировой войны многие думали так же, Германия не осмелилась напасть на Польшу, нельзя было напасть на Францию, так что теперь, ха-ха-ха, даже если есть ядерные бомбы, все равно надо их запустить. Человечество всегда находилось в этом порочном круге и не может из него выбраться», — заявил Frustrated.

«Американцы «умирают от беспокойства», не начнут ли Россия и Украина войну… аааа! Поджигатели войны!» — заметила другой комментатор.

Очень многие пользователи не понимают существа дела, считая, что все затевается лишь для того, чтобы США в этой войне обогатились за счет продажи оружия Украине. Подобное заблуждение было и тогда, когда США вторглись в Ирак. Якобы ради нефти. Да, все ради нефти, оружия, наркотиков и работорговли. Но лишь отчасти, и пусть эта часть даже занимает 80% интереса. Оставшиеся 20% интереса — это переустройство мира. В случае с Россией и Украиной — война на устранение России с целью дальнейшего решения «китайского вопроса». И это ключевое. Без России Китаю выстоять будет крайне сложно за неимением надлежащих объемов ядерных вооружений и средств доставки, а также энергоресурсов. Поэтому Китаю жизненно важно, чтобы Россия сохранилась.