Улан-Удэ, 11 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ зарегистрирован очередной случай нападения бездомных собак на людей. Утром 10 февраля стая едва не растерзала мать с ребёнком в парке Юбилейный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Улан-Удэ Бездомные собаки. Улан-Удэ

По словам потерпевшей, собак было около десяти. Она добавила, что если бы рядом не оказались прохожие, то их бы съели.

«Самый страшный день, я успела убежать, но всё равно один меня успел меня укусить», — отметила улан-удэнка.

На сообщение в соцсетях отреагировали представители администрации города, сообщив, что группы отлова оперативно выехали на место происшествия.

Чуть позже в пресс-службе мэрии сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что в парке и рядом с ним поймано девять собак, которых представили на опознание. В настоящее время по факту происшествия идёт разбирательство.

«Службы отлова фиксируют, что некоторые горожане подкармливают животных парках, чем создают опасность для других людей. Вчера бабушка не дала забрать службе отлова двух собак в парке», — добавили в администрации.